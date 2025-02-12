В Мытищах улучшат электроснабжение

Расширенное совещание в связи с обращениями по поводу частого отключения электроснабжения в определенных населенных пунктах состоялось в администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече озвучили ряд населенных пунктов, которых особенно часто касается эта проблема, исходя из анализа отключений электроснабжения за 2023–2024 годы. По результатам встречи будут определены работы, которые необходимо провести, а также сроки их проведения.

«В будущем это поможет повысить надежность электроснабжения», — отметил директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Александр Хаюров.

Встреча проходила при участии первого заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова и представителей ПАО «Россети» в режиме видеоконференцсвязи. Принятые решения и разработанный план мероприятий позволят повысить надежность электроснабжения в округе и обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.