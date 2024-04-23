В Мытищах стикеры на детских площадках расскажут, когда завершится ремонт
В Мытищах стикеры на детских площадках расскажут, когда завершится ремонт, передает пресс-служба администрации городского округа.
По информации от управляющих организаций, во время выездного обследования выявлены поломки на нескольких площадках, которые находятся по следующим адресам:
— ул. Терешковой, 12;
— ул. Терешковой, 2, к.1;
— ул. Щербакова, 11;
— ул. Терешковой, 12а;
— ул. Летная, 14, к.1.
Ремонтные работы здесь будут завершены до 26 апреля.
До 30 апреля будут устранены дефекты на площадке по адресу ул. Летная, 10 и на ул. Юбилейной во дворах домов 37 к.3, 35 к.3, 29 к.2.
До 11 мая будет отремонтирован игровой комплекс, находящийся в 1-м Рупасовском пер. возле дома 11б, а до 13 мая приведут в порядок деревянный паровоз на ул. Мира, 8.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.