В Мытищах стартует капитальный ремонт внутренних инженерных систем

В Мытищах в 18 многоквартирных домах будет проведен капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы выполняются подведомственным региональному министерству ЖКХ фондом капитального ремонта Московской области в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Адреса проведения работ:

г. Мытищи, п. Жостово, ул. Филимоновская, д. 5Б;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 1;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 2;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 3;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 4;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 5;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 6 и тд.

Работы включают в себя ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы. «Всего за трехлетний план программы фонда капитального ремонта до конца 2025 года в городском округе Мытищи будут отремонтированы внутренние инженерные системы в 32 многоквартирных домах», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В планах на текущий год в Подмосковье стоит замена инженерных коммуникаций водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в 860 домах.



«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более чем 5 тысячах многоквартирных домов», — дополнил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.