В Мытищах стартовала масштабная генеральная уборка

Жители городского округа Мытищи целыми трудовыми и учебными коллективами, семьями сегодня вышли на уборку территории родного муниципалитета, передает пресс-служба администрации городского округа.

Работа идет повсеместно, на территориях предприятий и учреждений, на улицах и во дворах. Инвентарь выдают на месте проведения работ, поэтому от горожан требуется только желание сделать Мытищи красивее и ухоженнее.

«Мы сегодня вышли на субботник всем коллективом контрольно-счетной палаты. Мы по традиции каждый год приходим помогать наводить порядок в родном городе», — поделился житель Мытищ Александр Моисеев

В Мытищах определено 14 основных площадок для субботника, найти их можно на интерактивной карте, а также присоединиться к работе на одной из дворовых территорий.

Можно принять участие и в озеленении — для высадки подготовлена тысяча саженцев деревьев и кустарников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.