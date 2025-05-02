В Мытищах работает оперативный штаб по вопросу ликвидации последствий непогоды

В ночь с 1 на 2 мая из-за сложных погодных условий произошло отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах, в городской черте также зафиксированы повалы деревьев, сложности с проездом, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«По всей северной территории Московской области ввиду погодных условий и аварийных ситуаций произошло отключение электроснабжения. У нас это в основном дмитровское направление, где расположены населенные пункты преимущественно с частными домовладениями. Были обрывы линии электропередач. С самого утра ПАО „Россети“ ведет восстановительные работы увеличенным числом бригад. В настоящее время дополнительные бригады подъезжают с других территорий, где не так сказались последствия непогоды. На места отключения электроэнергии направлены передвижные дизельные генераторные установки, которые будут работать до полного восстановления электроснабжения. Работает оперативный штаб, привлечены все ресурсоснабжающие организации, все организации, задействованные в содержании территорий. Ведутся работы по обеспечению проезда специальной техники, уборке поваленных деревьев, обеспечивается полноценная работа ВЗУ и котельных. К 12 часам будут подведены предварительные итоги наших мероприятий. Все вопросы решаются оперативно», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив. –

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.