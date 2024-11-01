В Мытищах рабочие завершили ремонт дворов

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» в Подмосковье реализуется уже не первый год и приносит значительные изменения в жизнь местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этом году в городском округе Мытищи завершены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по 20 адресам:

Мытищи

ул. Сукромка, д. 3;

ул. Юбилейная, д. 39 к2;

ул. Юбилейная, д. 40к2;

ул. Веры Волошиной, д. 18;

ул. Фрунзе, д. 3к1;

Железнодорожная, д. 52;

ул. Силикатная, д. 49к2;

2-й Щелковский, д. 4;

ул. 3-я Парковая, д. 18, 21, 23;

ул. Щербакова, д. 3А;

Олимпийский проспект, д. 2к1;

ул. Крупской, д. 13;

ул. Семашко, д. 50к2, ул. 1-я Крестьянская, д. 35, 37, 39;

ул. Колпакова, д. 34к2;

Новомытищинский проспект, д. 10к1, 10к2, 12к1, 12к2, ул. Комарова, д. 1/8, 3, 5.

округ Мытищи:

территория Мытищи-16, ул. Широкая, д. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10;

территория Мытищи-16, ул. Широкая, д. 4, 5, 11, 12, 13, 14.

территория Мытищи-16, ул. Широкая, д. 16;

территория Мытищи-16, ул. Зеленая, д. 5, 6, 4;

с. Марфино, ул. Зеленая, д. 7, 7А, 9, 10, 11.

Общая площадь ремонта составила более 57 тыс. кв. м.

В прошлом году в муниципалитете обновили 3 дворовые территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.