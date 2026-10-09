В Мытищах проверили ремонт коллектора на улице Терешковой

Представители администрации Мытищ и министерства чистоты выявили нарушения при замене коллектора возле дома № 16 на улице Терешковой. Сроки завершения работ взяли на контроль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместители главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Артур Суворов, директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов и представитель министерства чистоты провели выездную инспекцию возле дома № 16 на улице Терешковой. Здесь ООО «ВКС» совместно с подрядной организацией заменяет коллектор протяженностью около 400 метров. Работы выполняют в два этапа.

Проверка выявила нарушения со стороны подрядчиков: срок действия ордера на проведение работ истек, на участке отсутствуют необходимые ограждения и информационные стенды. Также участники инспекции отметили, что численности бригады недостаточно для оперативного завершения работ и освобождения придомовой территории.

Подрядчик заверил, что в течение недели завершит работы на внутридворовой территории и приступит к благоустройству. Все сроки взяты на контроль. Надзор за ходом работ организуют совместно с министерством чистоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.