В Мытищах проверили капитальный ремонт многоквартирных домов

Очередная проверка коснулась домов, которые вошли в программу на 2023–2025 годы. Это Новомытищинский пр-т, д. 82 к. 3 и Новомытищинский пр-т, д. 82 к. 5А.

По первому адресу работы по замене кровли начались раньше срока по решению фонда капитального ремонта. На данный момент стропильная система полностью готова, проведены работы по гидроизоляции и защите от ветра, закуплены все необходимые материалы.

«В конце мая работы будут полностью завершены. В следующем зимнем периоде в доме будет новая кровля», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

На втором объекте до 6 июня текущего года планируют завершить ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Также в этом доме в следующем году проведут ремонт внутренних инженерных систем: холодного и горячего водоснабжения, канализации.

«Пока все запланированные работы идут по графику, поэтому мы будем еженедельно выезжать на адреса для контроля соблюдения этапности и сроков исполнения», — сказал Иван Яськив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.