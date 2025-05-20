В феврале–марте 2025 года около складского комплекса компании «ПЭК» в районе деревне Шолохово городского округа Мытищи возникали заторы из десятков фур. Основная причина — перегруженность склада в преддверии высокого сезона, который у большинства ритейлеров и производителей длится с марта по июль, а также сбои в международной логистике. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрацией городского округа Мытищи и руководством предприятия был обозначен ряд комплексных мероприятий по исправлению сложившейся ситуации. Среди них и уборка прилегающей территории в лесной полосе вдоль дороги. За это время на обочине вблизи склада компании скопилось большое количество мусора и отходов жизнедеятельности. Сотрудники компании «ПЭК» вместе с жителями провели в Шолохово масштабный субботник. Весь собранный мусор передан для утилизации.

«Своевременность доставки зависит от каждого участника цепочки — отправителей, регулирующих органов, перевозчиков, а также внешних факторов и готовности инфраструктуры. Сейчас мы устраняем последствия сбоев в этой цепочке. Однако риск локальных и краткосрочных задержек все еще сохраняется, поскольку, будучи конечным пунктом прибытия груза, мы вынуждены решать проблемы, которые иногда находятся вне нашей полной зоны ответственности», — пояснил директор «ПЭК: 3PL» Иван Масалов.

Для решения проблемы заторов компания внедрила тайм-слоты: теперь каждая машина должна прибывать на склад в строго отведенный временной интервал. Система гибко перераспределяет время, сохраняя при этом основную нагрузку. ПЭК также нашла временную стоянку в 20 км от основной площадки, что позволяет транспорту ожидать своей очереди, не создавая при этом заторы около склада.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.