В Мытищах капитально отремонтируют 60 крыш домов в этом году

В городском округе Мытищи в 2024 году планируется капитальный ремонт 60 кровель в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С самого начала реализации региональной программы капитального ремонта уже отремонтировано более 9,7 тыс. крыш многоквартирных домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках программы капитального ремонта в 2024 году в Мытищах будут отремонтированы кровли по следующим адресам:

г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, дом №12А;

г. Мытищи, п. Вешки, дом №3А;

г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, дом №1;

г. Мытищи, пр-кт. Новомытищинский, дом №26;

г. Мытищи, пр-кт. Новомытищинский, дом №28/2;

г. Мытищи, пр-кт. Новомытищинский, дом №32;

г. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, дом №21;

г. Мытищи, ул. 3-я Новая, дом № 26 и другие.

Ознакомиться с полным списком адресов и графиком проведения работ жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Строительный контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители домов при необходимости могут обратиться напрямую к руководителям центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП размещены на сайте фонда в разделе «О Фонде».

После завершения работ по капитальному ремонту на все выполненные работы действует гарантийный срок в 5 лет. Подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты, необходимо заактировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

Гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома, не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ и оперативно предпринимать меры по недопущению любого ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность программы капремонта.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», — говорил губернатор.