В Мытищах идет подготовка к предстоящему отопительному периоду

Общий процент готовности на объектах теплоснабжения в Мытищах составляет более 85%, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проведен планово-предупредительный ремонт на 56 котельных, обеспечивающих теплом 1170 многоквартирных домов (64% от общего жилого фонда с центральным отоплением), где проживают 265 тыс. жителей.

Завершаются мероприятия по замене и модернизации тепловой сети между домами №№66 и 68 по Новомытищинскому проспекту. Объекты жилого фонда и социальной сферы округа подготовлены к зиме более чем на 60%.Особое внимание уделено тому жилому фонду, где в прошедший отопительный период фиксировались обращения на проблемы с отоплением. К 15 сентября планируется полностью завершить всю подготовку к осенне-зимнему периоду.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то здесь готовность составляет 65%. Надо отметить, что продолжается и модернизация системы.

13 июня при участии министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского был открыт водозаборный узел в мкрн Пироговский. После модернизации современный ВЗУ присоединили к закольцованной системе водопроводов протяженностью более 11 км. Это обеспечивает бесперебойной подачей воды более 25 тыс. жителей микрорайона Пироговский, ближайшие социальные, спортивные и образовательные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.