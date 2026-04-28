В Мытищах энергетики устраняют отключения света после мощного снегопада

Энергетики 28 апреля восстанавливают электроснабжение в 11 населенных пунктах городского округа Мытищи, где из-за циклона зафиксированы отключения. На месте работают пять бригад и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на 28 апреля, отключения отмечены в деревнях Семкино, Еремино, Новосельцево, Драчево, Румянцево, Подольниха, Муракино, Голенищево, Рождественно, Протасово, а также в поселке Птицефабрики. На социально значимых объектах перебоев с электроэнергией нет.

Восстановительные работы ведут специалисты компании «Россети Московский регион». Задействованы пять бригад и четыре единицы техники. Ход работ контролирует заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями управления ЖКХ.

Жителям напоминают о мерах безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах и при переходе проезжей части.

Обращения по вопросам содержания территорий принимают по телефону: 8(917)583-63-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.