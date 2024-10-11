В Мытищах до 2026 года планируют реконструировать водоочистные станции

В округе Мытищи до 2026 года планируют реконструировать очистные сооружения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции водоочистных станций в городском округе Мытищи», – сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение

о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции водоочистных станций и поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область, округ Мытищи, п. Свиноедово, ул. Чистая, участок 17 (в т. ч. ПИР)».

Планируется реконструкция очистных сооружений производительностью 968,7 м3/сут. с увеличением до 2596,32 куб. м/сут. Помимо этого, планируется строительство здания УФ-обеззараживания, здания компрессорной станции, здания механического обезвоживания осадка на фильтр-прессе.

Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.