В муниципальном округе Шатура строят сразу три новые котельные

В Подмосковье запустят еще три новые котельные

В поселках Радовицкий, Бакшеево и Мишеронский округа Шатура строят котельные, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В поселке Радовицкий выполнены работы нулевого цикла: подготовлены фундаменты под блочно-модульную котельную, дымовую трубу и дизельный генератор.

«Все необходимое оборудование для монтажа на этом объекте закуплено и в настоящее время находится на заводе генерального подрядчика, где происходит его комплектация», — рассказал директор МАУ «УКС» муниципального округа Шатура Александр Алексеев.

Сейчас в поселке работает котельная, построенная в начале 70-х годов прошлого века. «Здесь установлены паровые котлы, но ввиду отсутствия в поселке соответствующих потребителей, их использование неэффективно

В поселке Бакшеево, где возводится точно такая же блочно-модульная котельная, на сегодняшний день строительная готовность составляет более 40%. Здесь подготовили основы под будущие сооружения. Аналогичные работы по строительству ведутся и в поселке Мишеронский.

Три новые котельные мощностью 12 МВт запустят с началом следующего отопительного сезона. Сейчас ведут работы еще над двумя проектами котельных: в микрорайоне Керва и поселке Шатурторф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“, — рассказал Воробьев.