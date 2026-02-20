В Можайском округе за ночь вывезли 440 кубометров снега

Дорожные службы Можайского округа за ночь вывезли 440 кубических метров снега с социально значимых участков. Работы провели на улицах Амбулаторной и Клементьевской для обеспечения безопасности движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первую очередь спецтехнику направили на улицу Амбулаторную — к подъезду к Можайской больнице и одной из школ округа. Из-за высокой интенсивности движения и плотной парковки днем провести полноценную расчистку невозможно, поэтому работы организовали ночью. За несколько часов погрузчик, два самосвала и бригада рабочих выполнили шесть рейсов и вывезли более 130 кубометров снега.

Водитель самосвала Константин Ковалев рассказал, что уже два месяца работает в ночные смены и готов устранять последствия снегопадов столько, сколько потребуется.

Еще одной точкой стала улица Клементьевская с крутым подъемом. Для обеспечения безопасности здесь расширили проезжую часть и оперативно вывезли снег. Работы также проводили в ночное время из-за высокой транспортной нагрузки. С участка вывезли 14 самосвалов снега на специальную площадку.

Параллельно дорожные и коммунальные службы продолжают очищать дороги, дворы и общественные пространства округа. В работах задействованы более 220 человек и около 80 единиц техники. С учетом погодных условий проводится противогололедная обработка. Сообщить о последствиях непогоды можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (49638) 4-14-15, +7 (49638) 4-15-44 или 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.