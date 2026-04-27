В Можайском округе устраняют последствия снегопада и ветра

Коммунальные службы Можайского округа 27 апреля устраняют последствия мокрого снегопада и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с. Специалисты убирают поваленные деревья и расчищают дороги и тротуары, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за непогоды в округе зафиксированы поваленные деревья. Их уже убрали по адресам: улица 20 Января, дом 14, и улица Молодежная, дом 4. Работы также оперативно ведутся на улицах Фрунзе, Луговая и Восточная, а также в других населенных пунктах округа. Ситуация остается под контролем.

Все службы заранее переведены в режим повышенной готовности. При необходимости к ликвидации последствий снегопада готовы привлечь более 100 специалистов и около 40 единиц техники.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности: по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи, держаться подальше от шатких конструкций. Единая дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно по телефонам +7 (49638) 4-14-15, +7 (49638) 4-15-44 и 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.