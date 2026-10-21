В Можайском округе проложили 24 метра канализационной сети

сегодня в 17:55

Ресурсоснабжающая организация завершила прокладку участка сети водоотведения на улице 1-Покровская в поселке Уваровка Можайского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Бригада проложила 24 метра трубы водоотведения диаметром 200 мм на улице 1-Покровская в поселке Уваровка. Новый участок соединили со старой магистралью, выполнив врезки в коллекторы. После работ прилегающую территорию благоустроили.

Для прокладки использовали трубы из полиэтилена низкого давления. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температур, а также длительным сроком эксплуатации. Такие трубы обеспечивают герметичность системы и снижают риск внештатных ситуаций.

Выполненные работы позволили снизить нагрузку на инженерные коммуникации и повысить стабильность работы системы водоотведения поселка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.