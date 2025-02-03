В Можайском округе обновят 12 детских игровых площадок

В Можайском округе назвали адреса, где отремонтируют детские площадки, сообщили в пресс-службе округа.

В 2024 году на территории Можайского округа было модернизировано 11 детских игровых площадок.

На 2025 год разработан план работ по благоустройству муниципалитета, включая модернизацию «Губернаторских» детских игровых площадок площадью 450 кв.м по следующим адресам: г. Можайск, ул. 20 января, дома № 24, 26, 28, 30; п. ц/у Синичино, д. 26; п. Спутник, д. 9; г. Можайск, Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера»; г. Можайск, п. Строитель д. 5;

Также будет проведена модернизация ДИП площадью 200 кв.м по адресам: п. Строитель, д. 7; ВДО Можайский, д. 1, 2; д. Лыткино, д. 21; с. Сокольниково, ул. Школьная 11, 12, 13; п. Лесное, д. 1, 2, 3, 4; д. Горки, д. 1, 2, 3; п. Уваровка, ул. 2-я Ленинградская, д. 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.