В Сергиево-Посадском округе предложили объединить ветеранов предприятий

Генеральный директор НТМ Александр Карпенко встретился с председателем совета ветеранов Сергиево-Посадского городского округа и активными ветеранами ЗЭМЗа. Участники предложили создать организацию, которая объединит бывших работников промышленных предприятий округа.

За основу планируют взять опыт ветеранских объединений ЗОМЗа и НИИПХ. Они поддерживают старшее поколение, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и сохраняют историю предприятий. Новое объединение поможет наладить взаимодействие ветеранов разных производств, организовать совместную работу и укрепить связь поколений.

НТМ выразило готовность оказать организационную и ресурсную поддержку. В ближайшее время планируется разработать устав и план деятельности объединения. Следующая встреча ветеранов назначена на 20 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.