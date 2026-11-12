Школьники в Ногинске отработали навыки безопасности на форуме «БезОпасности»

Форум «БезОпасности» прошел 11 ноября в центре допризывной подготовки молодежи в Ногинске и объединил 100 учеников из всех школ Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ногинск стал одной из десяти площадок регионального форума «БезОпасности». Мероприятие организовали в рамках проекта комплексной профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде Московской области.

Участникам рассказали о безопасности в школе, антитеррористической защищенности и кибербезопасности. Представители правоохранительных органов и образовательных организаций объяснили, как избежать вовлечения в преступные схемы и влияния экстремистов, а также напомнили об уголовной ответственности.

«Самое главное — что сегодня дети услышали из уст представителей силовых структур о последствиях участия в этих нарушениях», — отметил директор центра допризывной подготовки молодежи Сергей Чобот.

Школьники прошли мастер-классы по первой помощи, начальной военной подготовке, действиям при чрезвычайных ситуациях и управлению беспилотниками. Они работали с профессиональным оборудованием и снаряжением, отрабатывая навыки, которые могут пригодиться в критической ситуации.

Практические занятия также помогли участникам подготовиться к предстоящей Всероссийской олимпиаде школьников по основам безопасности и защиты Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.