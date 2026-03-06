В Можайском округе 110 рабочих устраняют последствия снегопада

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа 6 марта продолжают расчистку дорог, тротуаров и дворов от снега и обрабатывают покрытия противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В предпраздничный день особенно интенсивные работы развернулись на центральных улицах Можайска. Специалисты «Мосавтодора» используют малогабаритную технику — погрузчики «бобкеты», которые позволяют эффективно очищать пешеходные зоны в условиях плотной застройки.

Всего на региональных и муниципальных дорогах задействовано более 110 рабочих и 55 единиц спецтехники. В их числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы МТЗ, самосвалы и погрузчики. Особое внимание уделяют обработке покрытий противогололедными материалами из-за перепадов температур от плюса днем к минусу ночью.

Службы просят автомобилистов не парковать машины в проездах, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники. По вопросам жители могут круглосуточно обращаться в ЕДДС по телефонам 112, +7 (49638) 4-14-15 и +7 (49638) 4-15-44.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.