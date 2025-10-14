В Можайске завершили снос аварийного дома на улице Ватутина

Теперь на месте деревянного двухэтажного дома № 15 на улице Ватутина — ровная площадка. Специалисты завершили снос объекта и вывезли строительный мусор. На время работ площадка была ограждена, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас она отсыпана песком и гравийной смесью.

Это один из ключевых этапов по расселению ветхого жилищного фонда. Его суть — не только обеспечить жителям достойные условия для проживания, но и создать комфортную городскую среду на месте аварийного строения.

Ранее были проведены работы по переселению жителей. Семьи получили ключи от новых квартир в современном доме на улице Полосухина. Его построили в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

На освободившемся после сноса месте будет проведено благоустройство территории. Здесь планируется организовать новую парковку для автомобилей жителей близлежащих домов, что позволит решить проблему с нехваткой парковочных мест в микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.