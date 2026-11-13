В Можайске продолжают реконструкцию центральных очистных сооружений

Реконструкция центральных городских очистных сооружений в Можайском округе должна завершиться к 2028 году. Работы ведутся в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральные очистные сооружения ввели в эксплуатацию в 1974 году. Износ оборудования достиг 80%. Строительство новых сооружений анонсировали в 2024 году. Генподрядчиком выступает «Федеральный экологический оператор», входящий в госкорпорацию «Росатом».

«Росатом» приступил к испытаниям первого технологического оборудования — промышленного комплекса очистки воздуха в здании обезвоживания илового осадка. Установка будет улавливать мелкодисперсные примеси, снижать концентрации сероводорода, аммиака и меркаптанов. Это позволит сократить распространение неприятных запахов в расположенном рядом поселке Спутник.

На объекте построили площадки из армированного железобетона для временного размещения обезвоженного и обеззараженного илового осадка. Их общая вместимость превышает 7 тыс. кубометров. Площадки обеспечат безопасное размещение осадка и снизят риски его негативного воздействия на окружающую среду.

Также смонтировали металлоконструкции четырех зданий, построили резервуарный парк, выполнили работы по подключению к источникам энергоресурсов и обустройству постоянного ограждения. Реконструкция должна улучшить качество очистки сточных вод и состояние водных ресурсов территории.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.