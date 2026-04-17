В Можайске наградили сотрудников Мособлтепло на Празднике труда

Праздник труда Московской области прошел в Можайске, где отметили лучших специалистов округа, в том числе работников предприятия «Мособлтепло». Сотрудники получили награды регионального и муниципального уровня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Торжественное мероприятие объединило представителей разных отраслей. Среди награжденных — сотрудники «Мособлтепло», которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.

Инженер-лаборант Татьяна Дрокина получила Благодарственное письмо Московской областной думы. Специалиста по работе с абонентами Татьяну Лукьянову, начальника участка, химика Светлану Ощепкову и слесаря Сергея Трутнева наградил глава Можайского округа.

«Для меня большая честь и радость сегодня стоять на этой сцене. Очень приятно, что нашу работу оценили на таком высоком уровне. Каждый день мы с коллегами трудимся, чтобы жители Можайского округа получали качественные ресурсы. Мы следим за показателями, проводим анализы, контролируем процессы, ведь от нашей работы зависит комфорт людей», — поделилась Татьяна Дрокина.

Она добавила, что коллектив понимает степень ответственности и гордится вкладом в развитие округа.

По итогам 2025 года «Мособлтепло» также заняло второе место на областном конкурсе коллективных договоров. Награда подтверждает высокий уровень социальной политики предприятия и соблюдение трудового законодательства.

Руководство компании уделяет внимание созданию комфортных условий труда и предоставляет сотрудникам дополнительный социальный пакет. Это способствует профессиональному росту коллектива и повышению качества предоставляемых услуг.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.