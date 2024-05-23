В МосОблЕИРЦ напомнили, что коммунальные счета выгоднее оплачивать вовремя

Если начисления в квитанции вызывают вопросы, МосОблЕИРЦ советует сразу обратиться за разъяснениями. Получить консультацию можно в любом клиентском офисе, по телефону 8(499)444-01-00, через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Отказываясь от оплаты или откладывая ее на потом, можно легко стать должником и столкнуться с неприятными последствиями.

Пени. Начиная с 31-го дня просрочки платежа начинают начисляться пени в размере 1/300 или 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки, а значит с каждым днем растет стоимость коммунальных услуг.

Потеря льгот и субсидий. Информация об оплате счетов передается в органы соцзащиты, с учетом этих данных выдаются компенсации и субсидии на оплату ЖКУ. Задолженность может стать причиной приостановки выплат.

Ограничение услуг. Должнику могут ограничить предоставление услуг, например, электроснабжения или водоотведения. Чтобы вновь подключиться к услугам потребуется не только оплатить долг, но и компенсировать затраты на отключение. Это — порядка 2-3 тысяч рублей за каждую услугу. За самовольное подключение к электросетям предусмотрена административная ответственность.

Взыскание через суд. Если дело передается в суд, после вынесения судебных решений должнику может грозить арест имущества, банковских счетов, запрет на выезд за границу и на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Выселение. Жилищным кодексом РФ предусмотрено переселение должников из муниципального жилья. Выселение — крайняя мера, на которую администрации идут в том случае, когда предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают.

Кто и когда должен оплачивать коммунальные счета. Обязанность по оплате ЖКУ предусмотрена для всех проживающих в жилом помещении — собственников и членов их семей, нанимателей муниципального и служебного жилья. После вынесения судебных решений взыскание задолженностей может проводиться в отношении всех зарегистрированных жильцов.

Срок оплаты указан в квитанции МосОблЕИРЦ. Как правило, счета рекомендуется оплачивать до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Если оплата вызывает затруднения. Для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, но заинтересован в погашении долга, предусмотрен механизм рассрочки платежа. Заключить соглашения о постепенном погашении долга можно, обратившись в управляющую/ресурсоснабжающую организацию или в МосОблЕИРЦ.

Как оплачивать. Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через Систему быстрых платежей на сайте МосОблЕИРЦ по кнопке моментальной оплаты или в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», электронные счета — из электронной почты.

Счета можно оплачивать в клиентских офисах расчетного центра, по QR-коду на бумажной квитанции, в приложениях и отделениях банков.

Узнать больше полезной информации о коммунальных платежах и услугах можно на портале Твой Домовой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.