В Москве завершился сезон работы фонтанов
Фото - © пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В среду, 1 октября, в Москве завершается сезон работы фонтанов. Зимой их будут готовить к новому сезону, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«После отключения сооружений специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Для предотвращения гидроудара насосы на объектах выключаются поэтапно. Процесс слива воды из резервуаров может занимать от четверти часа до нескольких дней. Например, из светодинамического фонтана в парке Горького вода уходит примерно за 6 суток.
Чтобы защитить фонтаны со сложными инженерными системами и декоративными деталями в зимний период, специалисты используют специальные конструкции. Так, металлические щиты ставят на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский», а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» будет накрыт надувным куполом.
Также полностью будут демонтированы плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду. Сухие фонтаны в столичных парках и на площадях закроют защитными экранами.
В рамках подготовки сооружений к новому сезону рабочие проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы. Кроме того, будет проведен профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.