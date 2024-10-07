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В Москве включают отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы

Сотрудники комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоэтажных домах и объектах социальной сферы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы», — сказал чиновник.

Тепло начали подавать в первую очередь в многоквартирные дома и объекты соцсферы. Среди них: образовательные учреждения, больницы, офисы, многоквартирные дома. После этого отопление подадут торговым и промышленным предприятиям, подчеркнул Бирюков.

Система включается постепенно. Во все объекты города отопление планируют подать в течение пяти суток.

Система и сети подготовлены к включению. Перед началом отопительного сезона была проведена проверка 74 тыс. объектов, среди которых около 34 тыс. многоэтажных домов, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Бирюков подчеркнул, что в период с мая по сентябрь проводились испытания тепловых сетей. Благодаря этому удалось обнаружить опасные участки и отремонтировать оборудование для обеспечения работоспособности системы.