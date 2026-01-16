В Москве в 2026 году проверят 1,8 млн газовых плит в квартирах

В 2026 году специалисты городского хозяйства Москвы планируют проверить 1,8 млн газовых плит в квартирах для повышения газовой безопасности, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает «Царьград» .

Бирюков подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся под особым контролем. Ежегодно проводится плановое техническое обслуживание всего газифицированного жилого фонда города. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомовых газопроводов и газовых устройств. При выявлении нарушений специалисты устраняют угрозы и дают рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования.

Заместитель мэра напомнил, что ответственность за поддержание газового оборудования в исправном состоянии лежит на собственниках или арендаторах жилья. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого возраста оборудование подлежит замене, так как могут возникать неисправности, влияющие на безопасность.

Бирюков отметил, что современные газовые плиты должны быть оснащены системой «газ-контроль», которая автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени. Информация о датах и времени проверок размещается на стендах в подъездах и дворах, а также доступна на сайте «Мосгаза» и через Telegram-бот компании. Жители могут подписаться на уведомления о предстоящих проверках и оценить работу специалистов после их визита.

