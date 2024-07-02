В Москве реконструируют крупный газорегуляторный пункт «Капотня блок»

сегодня в 11:18

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по реконструкции газорегуляторного пункта «Капотня блок», который находится на юго-востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работа по обновлению газорегуляторных пунктов ведется в городе на планомерной основе. В этом году настала очередь пункта «Капотня блок».

«Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня. Работы необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования», — рассказал Бирюков.

В рамках проекта специалисты АО «Мосгаз» планируют установить шкафной газорегуляторный пункт российского производства. Бирюков отметил, что новое оборудование надежное, имеет пониженные шумовые характеристики, соответствует всем требованиям безопасности. Работы проведут в сжатые сроки, при этом потребителей не будут отключать от газоснабжения.

«Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы», — отметил заммэра столицы.

Глава комплекса городского хозяйства также напомнил, для чего нужны газораспределительные пункты. Они понижают давление газа и поддерживают эти показатели в заданных пределах.