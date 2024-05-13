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В Москве плановые отключения горячей воды отложили до 20 мая

Плановые отключения горячей воды в Москве запустят 20 мая. Такое решение было принято из-за низкой температуры воздуха, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Из-за понижения температуры воздуха в Москве 6 мая возобновили подачу тепла в жилые дома объекты соцсферы. Поэтому отключение горячей воды отложили до 20 мая.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что отключение горячей воды — необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей.

При этом максимальный срок отключения воды останется прежним и составит 10 дней. Работы планируется завершить до 25 августа.

Сейчас работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на портале mos.ru

В столице гидравлические испытания будут проведены на 18 тыс. км тепловых сетей. К новому отопительному сезону подготовят 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. жилых домов.