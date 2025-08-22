В многоквартирном доме Шатуры идет ремонт в рамках региональной программы

В скором времени дом № 28 по ул. Энергетиков в Шатуре кардинально преобразится. Здесь ведется капитальный ремонт силами подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках проведения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Шатура Московской области, на 2023–2025 годы, в многоквартирном доме № 28 по ул. Энергетиков производится капитальный ремонт по следующим видам работ: ремонт фасада и ремонт системы центрального отопления. В ближайшее время в данном многоквартирном доме будут проводиться работы по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения», — рассказала начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.

Материалы завезены, рабочие ежедневно трудятся на объекте. Как пояснил заместитель директора ООО «Ремстрой» Денис Кузьменко, работы в подвале практически выполнены по центральному отоплению, трубы разведены.

«Большая просьба к жителям впускать нашу подрядную организацию в свои квартиры для проведения ремонта. Со своей стороны по максимуму гарантируем чистоту и поменять все очень быстро. Чтобы у всех было дома и тепло, и новые батареи, и новые трубы, и всем было хорошо», — обратился к жильцам дома Денис Кузьменко.

Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей должен завершиться до начала отопительного сезона. Во время фасадных работ межпанельные швы герметично заделают, стены оштукатурят и покрасят. Все интересующие вопросы жители дома могут задать напрямую куратору от Фонда капитального ремонта. Информация и контактные телефоны размещены на информационном стенде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.