В мкр Новые Котельники продолжается реконструкция канализационной насосной станции

сегодня в 18:47

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с замглавы Ларисой Визаулиной, директором МУЖКП Котельники Дмитрием Кисленко, а также и главным инженером МУЖКП Котельники проверил ход реконструкции канализационной насосной станции в микрорайоне Новые Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте Михаил Соболев пообщался с представителями подрядной организации ООО «СтройСнаб», которая ведет работы.

На текущий момент специалисты возвели каркас будущего сооружения, выполнили работы по подводу электрических сетей, а также приступили к благоустройству прилегающей территории.

«Подрядчик соблюдает все этапы и сроки, установленные проектом», — рассказал Михаил Соболев.

Ранее здесь разобрали конструкцию старого сооружения, вывезли строительный мусор и провели подготовительные работы для возведения нового павильона канализационной насосной станции.

Окончание реконструкции запланировано на 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.