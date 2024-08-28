В мкр Львовский Подольска комиссия выявила недостатки в подготовке МКД к зиме

Замглавы округа Подольск Александр Мамлай с депутатом горсовета Подольска Яной Гайша и профильными специалистами проверил подготовку многоквартирных домов к осеннему-зимнему периоду в микрорайоне Львовский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комиссия проверила состояние систем горячего и холодного водоснабжения в подвальных помещениях. Мамлай осмотрел коммуникации горячего водоснабжения в подвалах. Убедился в исправности элеваторных узлов, а также в качестве опрессовки труб. В результате выявили ряд замечаний, которые Мамлай поручил устранить в кратчайшие сроки.

Также Мамлай обратил внимание на некачественную уборку дворовых территорий. Сотрудники управляющей организации взяли в работу выявленные нарушения.

На данный момент большинство домов в округе уже прошли все этапы подготовки и получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.