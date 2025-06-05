В мкр Климовск Подольска завершают монтаж труб теплосети

В микрорайоне Климовск Подольска продолжается масштабная модернизация теплового хозяйства и капитальный ремонт многоквартирных домов. В июне завершат монтаж труб тепловой сети протяженностью 1 км и в июле приступят к благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с ветераном спецоперации, общественным деятелем и победителем предварительного голосования партии «Единая Россия» Иваном Мамоновым проверил ход реализации нескольких значимых проектов.

Осмотрели, как продвигается замена тепловой сети на ряде участков. Самый протяженный и важный — почти 1 км — проходит от котельной на улице Заводской вдоль улиц Западной, Южный поселок, Симферопольской, Революции, 8 Марта, Театральной и проспекта 50 лет Октября. Основной диаметр труб составляет 159 и 200 мм. Здесь подведут и подключат каждый дом индивидуально, с установкой запорной арматуры для повышения надежности системы. Монтаж завершается, с июля приступят к благоустройству прилегающей территории.

Совместно с Фондом капитального ремонта продолжают комплексное обновление инженерной инфраструктуры многоквартирных домов. При необходимости меняют кровлю, восстанавливают фасады, модернизируют системы электроснабжения. Артамонов побывал в домах № 3 и 5 на улице Симферопольской, а также в домах № 17 и 19 на Заводской. В большинстве зданий работы уже завершены или выходят на финишную прямую.

«Все мероприятия направлены на повышение качества жизни, энергоэффективности и надежности городской инфраструктуры. Работаем последовательно, каждый шаг нацелен на комфорт и безопасность подольчан», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.