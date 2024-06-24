сегодня в 15:33

В мкр Климовск Подольска проведут работы по повышению надежности электроснабжения

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения в текущем году проведут на территории микрорайона Климовск в Подольске. Об этом сообщила пресс-службаАО «Мособлэнерго».

По ремонтной программе запланирован ремонт кабельных линий 0,4 кВ протяженностью 5,92 км, которые обеспечивают электроснабжением центральный тепловой пункт в Климовске. Тажке отремонтируют электрообрудование восьми РП/ТП и строительные части четырех РП/ТП.

По инвестиционной программе реконструируют 30,54 км кабельных линий 6 кВ, построят 14,1 км кабельных линий 6 кВ, реконструируют электрооборудование четырех РП/ТП, построят два БКТП/КТП для разгрузки сети.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.