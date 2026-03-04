В Миронцево завершили капитальный ремонт котельной

3 марта работы проверили замглавы муниципалитета Леонид Степанов и член местной фракции Единая Россия, депутат Совета депутатов округа Владимир Недвижаев. Объект обеспечивает теплом 15 многоквартирных домов и четыре соцучреждения.

В ходе работ подрядная организация провела капитальный ремонт всех трех котлов, включая полную замену трубной части, газового оборудования и автоматики управления. На данный момент при температуре до минус 10 градусов теплоснабжение обеспечивается одним котлом. При более низких температурах в работу включается второй, третий котел остается в резерве.

Специалисты также продемонстрировали работу обновленной автоматики управления. По оценке персонала, система работает на должном уровне и является удобной для контроля параметров.

«В прошлом году при наладке котельная оказалась очень чувствительна к изменениям тепловой системы, и нам пришлось вносить изменения в техническое задание. Первый и третий котлы отремонтировали до начала отопительного сезона, сегодня подрядная организация отчиталась о готовности к запуску второго котла», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В ближайших планах администрации округа и ресурсоснабжающей организации — переход на закрытую систему теплоснабжения. Оборудование для создания закрытого контура уже находится на объекте. Работы по его подключению запланированы на межотопительный период — весну и лето 2026 года, чтобы не прерывать подачу тепла в жилой сектор и социальные объекты в зимнее время. Кроме того, Миронцево включили в региональную программу модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы.