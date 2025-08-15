В МинЖКХ Подмосковья состоялся прием граждан по вопросам капремонта МКД

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев провел личный прием, на котором разобрал вопросы жителей из 7 муниципалитетов. Особое внимание уделил соблюдению сроков проведения работ подрядными организациями в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомлённость жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По результатам приема были даны следующие поручения:

Администрация Одинцовского округа направит заявку на включение работ по капремонту кровли и фасада в краткосрочный план с реализацией в 2026–2028 году. В рамках превентивных мер Игорь Валентинович поручил управляющей организации до начала отопительного сезона провести охранные мероприятия и осуществить локальный ремонт кровли.

В одном из МКД города Химки управляющая организация осуществит текущий ремонт внутренних инженерных коммуникаций. Работы капитального характера по восстановлению кровли и системы электроснабжения будут завершены до начала отопительного сезона.

Фонд капитального ремонта с участием стройконтроля для определения необходимых мероприятий по подготовке к зиме проведет комиссионный осмотр многоэтажки в городском округе Щелково и представит предложения по восстановлению системы центрального отопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.