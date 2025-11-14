В МинЖКХ Подмосковья состоялся прием граждан по вопросам капитального ремонта

В рамках личного приема рассмотрены обращения жителей из трех муниципальных образований Подмосковья. Каждый вопрос заявителей был рассмотрен комплексно с участием подведомственных организаций и местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Среди принятых решений:

округ Воскресенск

Собственники дома в г. Белоозерский просили оказать содействие в переносе сроков капитального ремонта на 2026–2028 годы. Принято решение о направлении заявки на работы капитального ремонта по внутридомовым инженерным системам в программу на 2027 год. Управляющей организации поручено выполнить текущий ремонт подвала и внутридомовых инженерных систем.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

г. о. Химки

По обращению заявителей из дома на ул. Ленинградской о включении в программу капремонта УО поручено провести техническое обследование внутридомовых инженерных систем и осмотр кровли. Администрация направит заявку на включение работ в программу 2026–2028 годов по результатам обследования.

г. о. Подольск

Жители дома в мкр. Львовский обратились с вопросом о переносе сроков капитального ремонта фасада МКД на 2026–2028 годы. Администрации поручено подготовить обосновывающие документы и технические заключения для рассмотрения данного вопроса.

В рамках приема жители также смогли получить консультации отраслевых специалистов министерства по интересующим вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.