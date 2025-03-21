В МинЖКХ Подмосковья рассказали о количестве трудящихся в регионе слесарей

Один из ключевых аспектов ЖКХ — разнообразие специальностей. В отрасли работают инженеры, сантехники, электрики, водители, дворники, мастера. Каждый из них вносит свой вклад в общее дело, сообщает пресс-служба МинЖХ Подмосковья.

В XIX веке с началом массового строительства жилья и внедрением современных систем водоснабжения и канализации, возникла острая необходимость в специалистах, способных обслуживать эти сложные инженерные сети. Так появилась профессия слесаря-сантехника. Сегодня эти специалисты не просто устраняют аварии, но и устанавливают новое оборудование, обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения, отопления и канализации.

В его обязанности входит:

работа с металлическими и пластиковыми трубами: нарезка, сварка, сгибание;

установка и ремонт водяных и газовых трубопроводов;

профилактический осмотр систем, что помогает выявлять потенциальные проблемы;

участие в модернизации и реконструкции существующих систем;

подбор необходимых материалов и инструментов для выполнения работ.

Ежедневно в отрасли ЖКХ трудится порядка 1 тыс. сотрудников этой специальности.

В профессии важны навыки работы с инструментами, понимание схем и чертежей, а также знание норм и правил безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.