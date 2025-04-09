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В Минчистоты Подмосковья рассказали о видах маркировки пластика

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о видах маркировки пластика и важности правильной утилизации пластиковых изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пластик, являясь универсальным и широко используемым материалом, требует грамотного обращения, чтобы минимизировать его воздействие на природу.

1.ПЭТ (Полиэтилентерефталат): этот пластик чаще всего используется для бутылок и упаковок. Он легкий и прочный, а также легко перерабатывается.

2.ПЭ (Полиэтилен): используется в пакетах, контейнерах и пленках. Существует в двух формах: низкой и высокой плотности. Низкоплотный полиэтилен гибкий, а высокоплотный — более жесткий.

3.ПВХ (Поливинилхлорид): этот вид пластика применяется в строительстве (трубы, окна) и упаковке. Он очень прочный, но его переработка сложнее.

4.ПС (Полистирол): используется для упаковки (например, в виде пенопласта) и в производстве одноразовой посуды. Может быть как твердым, так и вспененным.

5.ПП (Полипропилен): прочный и стойкий к химическим веществам. Используется в производстве контейнеров, крышек и даже текстиля.

6.ПА (Полиамид): знакомый всем нам нейлон. Используется в одежде, рыболовных сетях и автомобильных запчастях.

Каждый вид пластика имеет свои свойства и области применения. Однако важно помнить, что неправильная утилизация пластика может нанести вред окружающей среде.

На территории Подмосковья действуют более 10 предприятий по переработке пластиковых отходов. Это позволяет сократить объемы мусора, а также получать вторичное сырье для дальнейшего использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.