В микрорайоне Шепчинки Подольска начали менять 3,6 км трубопровода теплосетей

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход реконструкции теплосетей в микрорайоне Шепчинки, где в ближайшее время заменят 3,6 километра трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Шепчинках уже начали отсыпку временных дорог, пешеходных дорожек, укладывают щебень, выравнивают грунт. Основной объем восстановительных работ начнут в благоустроительный сезон.

«Здесь, как и в других частях округа, продолжаем модернизацию теплового хозяйства в рамках госпрограммы. На этой локации заменим 3,6 километра трубопроводов. В целом на 2025 год запланирован большой объём земляных работ. Благодаря тёплой зиме приступили к ним гораздо раньше», — сказал Артамонов.

Особое внимание уделили теме благоустройства. Артамонов отметил, что во время работ по перекладке труб важно обеспечить проезд личных автомобилей и удобный проход для жителей. Также попросил жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.