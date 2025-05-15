В микрорайоне Новые Котельники обновляют канализационно-насосную станцию

В ходе совещания были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся развития инженерной и коммунальной инфраструктуры микрорайона Новые Котельники. Это модернизация канализационно-насосной станции, обслуживающей 10 многоквартирных домов. После выполнения технического обновления планируется передача объекта городу с последующей передачей в профильную ресурсоснабжающую организацию.

Обсудили вопрос передачи муниципалитету линий наружного освещения, введённых в рамках второй очереди застройки. До 31 мая текущего года подрядной организации необходимо устранить выявленные замечания, после чего начнется процедура принятия на баланс.

Также в рамках сегодняшней встречи было озвучено предложение передать земельный участок с элементами благоустройства в собственность муниципалитета. Это позволит включить его в реестр муниципального имущества и обеспечить должный уровень обслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.