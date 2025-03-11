В МФЦ Сергиева Посада заработало окно регионального оператора

Сотрудник организации, ответственный за вывоз мусора, будет работать с клиентами МФЦ с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Это позволит значительно упростить взаимоотношения жителей с региональным оператором. В том же окне дачники и жильцы частных домов из Сергиево-Посадского округа смогут заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов и открыть лицевой счет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в центральном офисе «Мои документы» с начала марта начал работать новый механизм защиты граждан от мошенничества — самозапрет на выдачу кредитов. Для его оформления потребуется паспорт и ИНН.

Запрет начинает действовать на следующий день после внесения записи в кредитную историю. Эксперты рекомендуют сочетать самозапрет с другими мерами безопасности: регулярной проверкой кредитной истории, ограничением дистанционных операций в банках и использованием сервисов оповещения об изменениях в кредитной истории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.