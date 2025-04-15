В МФЦ округа Домодедово теперь можно заключить договор на вывоз мусора

Услуги Каширского регионального оператора теперь доступны в МФЦ. Жители округа Домодедово могут посетить офис и воспользоваться консультацией по вопросам, связанным с вывозом мусора. Сотрудники Каширского регоператора, в свою очередь, помогут оперативно решить любые вопросы по ТКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стараемся, как можно быстрее проконсультировать прежде всего наших жителей и оказать им помощь в заполнении заявления и дальнейшее оказание услуги», — менеджер Каширского регионального оператора Юлия Андреева.

Кроме того, в офисе МФЦ проводят консультации по вывозу мусора из СНТ. В рамках проекта сотрудники помогают жителям рассчитать нормативы и составить график платежей по всем критериям.

Необходимо заполнить заявление. К заявлению нужно приложить копию паспорта заявителя. Фотографию и место регистрации. В год это получается 2 599 рублей. Делим на 12 месяцев, получается 216 рублей в месяц.

Проект стремительно набирает обороты и среди жителей уже становится популярным.

Жители Домодедова очень довольны тем, что подобную услугу оказывают близко дома, что не надо ехать через весь округ и очень удобное месторасположение.

Сотрудники Каширского регионального оператора ждут жителей городского округа Домодедово в офисе МФЦ по адресу: улица Талалихина, дом 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.