В Менделееве Солнечногорска на следующей неделе испытают котельную

Жители Менделеева 24 сентября обсудили с представителями администрации Солнечногорска запуск новой котельной и другие вопросы на встрече в доме культуры «Метролог», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездную встречу в доме культуры «Метролог» пришли 18 жителей. Они спрашивали о благоустройстве, содержании территории, подготовке к отопительному периоду, запуске блочно-модульной котельной и строительстве школы. Часть вопросов представители администрации решили на месте, остальные взяли в работу.

«По новой котельной: на следующей неделе должна быть проведена пробная топка, которая будет означать, что объект подготовлен к зиме», — пояснил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Жительница Марина Ручкина рассказала, что после ее прежнего обращения решили вопрос с уборкой контейнерной площадки. На этот раз она спросила о дорогах, тротуарах и частых отключениях электричества в деревне Льялово.

Выездные встречи с администрацией в Солнечногорске проходят регулярно. Глава округа также ежемесячно проводит личный прием. Записаться можно по телефону +7 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos. Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.