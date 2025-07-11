В «Мартемьяново Клаб» построят газовую котельную

Объект инженерной инфраструктуры будет оснащен всеми необходимыми современными коммуникациями, что гарантирует бесперебойную подачу тепла и горячей воды на весь комплекс и обеспечит для его жителей комфортное проживание в любое время года.

«Мартемьяново Клаб» — загородный поселок, расположенный в 30 км от МКАД по Киевскому шоссе в Наро-Фоминском городском округе. Проектом предусмотрено строительство 106 многосекционных таунхаусов и 2 многоквартирных малоэтажных домов. Каждый из трехэтажных таунхаусов будет иметь собственный земельный участок и парковочное место перед домом.

Главным местом притяжения поселка станет пруд с пляжем — идеальное место для отдыха летом и каток зимой. Главный бульвар длиной 1,7 км объединит зоны воркаута, детские площадки и скейт-парк. В рамках коммерческой инфраструктуры запланированы магазины и кафе формата стрит-ритейл.

Жители комплекса смогут пользоваться собственной развитой социальной инфраструктурой: муниципальной общеобразовательной школой на 350 учеников с мультимедийными и IT-классами, детским садом на 170 мест, а также соседским центром с многофункциональным спортивным залом, детской комнатой, лекторием и кинотеатром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.