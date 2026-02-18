В Мариуполе завершили восстановление многоквартирного дома силами Подмосковья
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты Московской области завершили восстановление многоквартирного дома в Левобережном районе Мариуполя, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В Левобережном районе Мариуполя завершены ремонтно-восстановительные работы одного из многоквартирных домов. Работы выполняли специалисты из Московской области.
В ходе ремонта были восстановлены и усилены конструктивные элементы здания, отремонтирована кровля, заменены системы центрального отопления, водоотведения и газоснабжения. Проведены электромонтажные работы, установлены новые окна и двери, выполнена внутренняя отделка мест общего пользования.
Все этапы контролировали эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Работы проводились подрядной организацией под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.