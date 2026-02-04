сегодня в 14:35

В Мариуполе завершили капитальный ремонт девятиэтажки при поддержке Подмосковья

В Левобережном районе Мариуполя завершили капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома. Работы провели специалисты Московской области под контролем управления технического надзора, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Левобережном районе Мариуполя завершили восстановление девятиэтажного жилого дома, пострадавшего в результате боевых действий. Работы проходили под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты подрядной организации восстановили конструктив здания, отремонтировали кровлю, провели реставрацию фасада и установили новые пластиковые окна. Также полностью заменили инженерные системы: холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления, газоснабжения, канализации и электроснабжения. В местах общего пользования выполнили внутреннюю отделку и установили новые дверные блоки.

Контроль за ходом работ осуществляли эксперты стройконтроля из Подмосковья, которые регулярно выезжали на объект для проверки качества материалов и соблюдения сроков. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность работы экспертов и отметил, что аббревиатура подмосковного стройнадзора стала широко известна среди заказчиков, подрядчиков и в Минстрое России. Работы проводились подрядной организацией под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.