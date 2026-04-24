В Мариуполе завершают восстановление корпуса ДК «Строителей»

В Мариуполе продолжается реконструкция второго корпуса Дворца культуры «Строителей», серьезно поврежденного в 2022 году. Работы в двухэтажном здании площадью около 1,5 тыс. кв. м идут с весны 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Второй корпус Дворца культуры «Строителей» на улице Азовстальской потребовал масштабного восстановления после значительных разрушений. Самым сложным этапом стало обновление перекрытий и поврежденных участков стен. Часть конструкций демонтировали и возвели заново, остальные усилили.

После восстановления несущих элементов строители заменили кровлю, установили окна стандартного типа и выполнили панорамное остекление в отдельных зонах. Фасад утеплили, оштукатурили и окрасили. Также смонтированы системы водоснабжения, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Сейчас основные работы ведутся внутри здания: специалисты устраивают полы, выполняют отделку стен и монтаж потолков. После завершения внутренних работ планируется благоустройство прилегающей территории.

Контроль качества на всех этапах осуществляют эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. За время реконструкции они совершили 90 выездов на объект, проверяя ход скрытых и отделочных работ.

После завершения ремонта во втором корпусе планируют открыть художественную студию, студию звукозаписи и мастерскую по созданию мягкой игрушки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.