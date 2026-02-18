В Мариуполе восстановили фасад многоквартирного дома в Левобережном районе

В Левобережном районе Мариуполя завершили восстановление фасада многоквартирного дома. Работы включали подготовку и выравнивание поверхности, удаление разрушенных слоев, оштукатуривание паропроницаемыми составами и финишную покраску.

Колористическое решение для облицовки фасада выбрали с учетом исторического облика здания. Использованные современные материалы обеспечивают дополнительную защиту от внешних воздействий.

Все этапы ремонта проходили под контролем специалистов управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Эксперты ежедневно выезжали на объект и следили за соблюдением технологий. С начала восстановительных мероприятий управление участвует в обследовании и строительном контроле на социально значимых объектах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.